AIVD en MIVD: oorlog Oekraïne kan anti-overheidssentiment opstoken

De oorlog in Oekraïne zal anti-institutionele sentimenten in Nederland waarschijnlijk verder aanwakkeren. Extremisten zien namelijk in de strijd en de gevolgen van die strijd een strategie van de elite om het volk te onderdrukken. Dat staat in een gezamenlijke publicatie van de inlichtingendiensten, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de militaire tegenhanger, de MIVD.

De diensten denken dat de oorlog in het land nog wel even zal duren. Van vredesbesprekingen is vooralsnog geen sprake en volgens de diensten is het ook niet waarschijnlijk dat Rusland of Oekraïne de strijd binnenkort zal winnen. Intussen heeft de oorlog wel gevolgen voor bijvoorbeeld de energievoorziening, waardoor ook Nederlanders geconfronteerd worden met hoge prijzen.

De AIVD en MIVD waarschuwen dat die hoge prijzen leiden problemen en onvrede. Ook de oorlog zelf leidt tot wantrouwen tegenover de overheid. De diensten merken op dat “de extremistische anti-institutionele beweging overwegend pro-Russisch is, waarbij president Poetin wordt afgeschilderd als ‘verlosser'”. Dat is volgens de diensten niet per se een populaire opvatting in Nederland, maar zou de groepen wel gevoelig maken voor heimelijke beïnvloeding vanuit Rusland.

De diensten zeggen dat er voor zover bekend geen grote aantallen extremisten naar Rusland of Oekraïne zijn gereisd om mee te vechten. Wel waarschuwen ze dat de kans bestaat dat al-Qaida of de terroristische organisatie Islamitische Staat zal proberen te profiteren van de oorlog.