Van Rij hoopt dat deel ICT fiscus vanaf 2026 nieuw beleid aankan

Een deel van de ICT-systemen van de Belastingdienst kan vanaf 2026 weer nieuwe beleidswijzigingen aan, hoopt verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij. Dat geldt dan niet “direct” voor alle systemen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Begin vorig jaar sprak de bewindsman nog de verwachting uit dat de systemen vanaf 2025 belastingwijzigingen zouden kunnen verwerken.

Hoewel in 2026 “het overgrote deel van het achterstallig onderhoud” moet zijn opgelost, kunnen nog niet alle systemen nieuwe wetten aan. Of de planning wordt gehaald is nog steeds door onzekerheden omgeven, waarschuwt de bewindsman.

De fiscus kampt al jaren met grote problemen vanwege verouderde ICT-systemen. Deze worden gestaag vernieuwd en verbeterd. In 2018 kampte meer dan de helft van de systemen met achterstallig onderhoud, in 2022 gold dat voor iets meer dan een kwart. Maar een aantal grote systemen moet nog gemoderniseerd worden. Dat is een ingewikkelde operatie die in kleine stappen wordt uitgevoerd, “zodat er meer grip ontstaat op deze projecten”.

De Belastingdienst zelf benadrukt dat ze de systemen moderniseert “terwijl de winkel openblijft”: de systemen moeten blijven werken om jaarlijks honderden miljarden aan belasting te innen.

Van Rij is blij dat de ICT verbetert, maar geeft wel aan dat het mogelijk is dat het gehoopte tijdpad niet wordt gehaald. Hij wijst erop dat onverwachte gebeurtenissen, zoals een nieuwe uitspraak van de rechter (zoals het geval bij de vermogensrendementsheffing), of eventuele crisismaatregelen mogelijk voor vertraging kunnen zorgen. Een andere “kanttekening bij de modernisering” is volgens de bewindsman dat technologie continu verbetert en verandert. Dat creĆ«ert nieuwe mogelijkheden, maar “het betekent ook dat ICT die vandaag nog op orde is volgend jaar onderhoud nodig kan hebben”.