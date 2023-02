21-jarige man in woning Amsterdam omgekomen door ernstig geweld

De dode die zondagavond in een woning in Amsterdam-Noord werd gevonden is een 21-jarige man. De politie werd rond 21.20 uur gealarmeerd. Agenten vonden in de woning aan de Vegastraat het lichaam van de man, “waarvan duidelijk is dat deze door een ernstig geweldsmisdrijf om het leven is gekomen”, aldus de politie maandag.

De woning aan de Vegastraat is het ouderlijk huis van het slachtoffer, waar hij zelf ook woonde. Volgens getuigen zou er eerder op de avond ruzie zijn geweest in de woning. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.

De politie doet nog onderzoek naar wat er precies gebeurd is in de woning.