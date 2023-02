Dichte Heinenoordtunnel bij Rotterdam veroorzaakt files

De afgesloten snelweg A29 bij de Heinenoordtunnel in de richting van Rotterdam zorgt voor files op de weg. Vooral op de A16, A17 en de N217 bij de Kiltunnel bij Dordrecht is het erg druk, meldt de ANWB maandag. De tunnel is vanwege werkzaamheden tot dinsdag afgesloten.

Ook bij Nieuw-Beijerland staan automobilisten in de file op de N217. De werkzaamheden zorgen volgens de ANWB ook buiten de regio voor veel drukte op de weg. Zo komen automobilisten die omrijden via de A58 richting Breda bij Etten-Leur in een file van 15 kilometer terecht.

De tunnel richting Rotterdam is tot zeker dinsdagochtend 05.00 uur dicht.