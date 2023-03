Advocaat: De Vries had nog geleefd bij betere samenwerking OM

Het leven van Peter R. de Vries had gered kunnen worden als het Openbaar Ministerie samen met hem en de advocaten van kroongetuige Nabil B. had nagedacht over “de bescherming van het verdedigingsteam, de kroongetuige, zijn familieleden en alle andere betrokkenen bij Marengo”. Dat zei advocaat Peter Schouten woensdag tijdens een persconferentie.

Schouten en advocaat Onno de Jong – die samen de kroongetuige bijstaan – reageerden daarin op het woensdag verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging van bij het proces Marengo betrokken personen. De OVV onderzocht de beveiliging van de drie vermoorde personen rond het liquidatieproces: de broer van kroongetuige B., diens advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. De advocaten denken dat De Vries nog had geleefd als ze niet “in de sfeer van kinnesinne en ruzie met het OM” terecht waren gekomen.

“Alles wat fout kan gaan, gaat ook fout bij Peter R. de Vries”, zei De Jong. Zo viel de beveiliging van de twee advocaten onder de NCTV, terwijl het OM over die van De Vries ging. “Een bureaucratische handeling terwijl er levens op het spel stonden”, volgens Schouten. De twee advocaten voelden zich tegengewerkt door het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Een organisatie “die een kroongetuige behandelt als tegenstander”.

Verder hekelden de strafpleiters ook dat zij door het OM niet op de hoogte zouden zijn gebracht van een nieuwe tip over een aanslag. “Wij zijn er goed ziek van dat deze moordopdracht is verzwegen”, zei Schouten.

Over het rapport zei advocaat De Jong: “Dat het erg zou worden wisten wij. Maar dat het zo erg zou zijn, wisten wij pas op het moment dat wij de conceptversie van het OVV-rapport onder ogen kregen.” De Jong sprak over “zoveel gemiste kansen” van “arrogantie” en “volstrekte incompetentie”. Volgens Schouten heeft het “pijnpunten” naar voren gehaald maar zijn er nog wel “losse eindjes”.