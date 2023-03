Arbeidsinspectie gaat handhaven bij ProRail om gebruik stenen

De Arbeidsinspectie kan aan ProRail een boete opleggen of het werk stilleggen als het bedrijf blijft doorgaan met het gebruik van stenen met het kankerverwekkende kwartsstof tussen spoorrails. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de bezwaren van ProRail tegen de eis van de Arbeidsinspectie om daar onmiddellijk mee te stoppen, van tafel geveegd. “Wij gaan ervan uit dat ProRail nu gaat stoppen”, zegt de woordvoerder van de Arbeidsinspectie.

In een brief aan ProRail van eind januari heeft de minister alle bezwaren van het bedrijf ongegrond verklaard, zegt de woordvoerder. Het ministerie zelf wil daar niets over zeggen en wil ook de brief niet vrijgeven “omdat de zaak nog loopt”, zegt een woordvoerder van het ministerie van SZW. Tv-programma Zembla heeft de brief in handen en bericht daar woensdag over.

Naar aanleiding van eerdere onthullingen door Zembla heeft de Arbeidsinspectie tijden geleden een controle uitgevoerd bij ProRail. Daarbij werd het gebruik van stenen met kwartsstof vastgesteld. “Kwartsstof is een gevaarlijke en kankerverwekkende stof”, zegt de woordvoerder van het ministerie van SZW. Het gebruik daarvan is volgens de Arbowet verboden. De Arbeidsinspectie eiste stopzetting van het gebruik van de stenen, dat tot 1 januari dit jaar werd gedoogd.

“Iedereen in Nederland moet gezond en veilig zijn werk kunnen doen”, zegt de SZW-woordvoerder. “Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een belangrijk risico voor werkenden. ProRail heeft als opdrachtgever en werkgever een zorgplicht voor de bescherming van mensen die werken aan het spoor. Vanuit de Arbowetgeving is het de verantwoordelijkheid van de werkgever en de opdrachtgever om de veiligheid en gezondheid te borgen, dat de juiste maatregelen worden toegepast en dat iedereen zich daar ook aan houdt.”

Op de Europese markt zijn kwartsloze stenen te koop, zegt de woordvoerder van de Arbeidsinspectie. Hij kan niet aangeven of die duurder zijn. “Maar gezondheid gaat boven economisch belang.”

Nu de bezwaren van ProRail door de minister ongegrond zijn verklaard, kan het spoorbedrijf in beroep bij de bestuursrechter en als ook die ProRail in het ongelijk stelt, bij de Raad van State in beroep. Dit heeft echter geen opschortende werking, zegt de Arbeidsinspectie. ProRail mag geen stenen met kwartsstof meer gebruiken.