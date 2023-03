Autoriteit: geef corporaties eerder rol bij verwerven bouwgrond

Woningcorporaties moeten in een eerder stadium een rol krijgen bij het verwerven van bouwgrond. Daarvoor pleit de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) in haar jaarlijkse rapport, genaamd Staat van de corporatiesector. Op dit moment kunnen corporaties niet vroegtijdig grond verwerven om bouwplannen te ontwikkelen.

Er zijn afspraken gemaakt over hoeveel woningen gebouwd moeten worden tot en met 2030. Corporaties hebben meer betaalbare bouwgrond nodig om die doelen te halen. “Corporaties zijn verantwoordelijk voor een derde van de landelijke nieuwbouwproductie. Het is daarom van belang dat het Rijk ervoor zorgt dat corporaties en gemeenten voldoende bouwlocaties tot stand kunnen brengen”, staat in het rapport.

Corporaties moeten verder ook meer en helderder inzicht geven in hun bouwprestaties. Bij een deel van de corporaties heerst volgens de Aw een gebrek aan inzicht in hoeveel de corporaties echt kunnen bouwen en wat zij op korte termijn kunnen investeren. “Met beter inzicht hierin kan het Rijk eerder bijsturen zodat het bouwtempo omhoog gaat.”

De landelijke doelen voor het aantal te bouwen corporatiewoningen worden al jaren niet gehaald. Sinds 2016 worden gemiddeld zo’n 15.000 corporatiewoningen per jaar opgeleverd, duizenden minder dan dat corporaties willen bouwen.

“De afgelopen jaren wekten veel corporaties met hun investeringsvoornemens de indruk dat ze binnen enkele jaren veel meer zouden gaan investeren dan ze tot dan toe deden. Een groot deel van deze voornemens werd niet op tijd gerealiseerd. Dat is teleurstellend voor alle huurders en woningzoekenden”, schrijft de toezichthouder.

Het rapport wordt donderdag door minister Hugo de Jonge aangeboden aan de Tweede Kamer.