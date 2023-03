Jongvolwassenen kunnen zonder afspraak een prik tegen HPV krijgen

Het is zaterdag HPV Awareness Day en bij de GGD kunnen jongvolwassenen zonder afspraak een prik krijgen tegen het humaan papillomavirus. HPV kan zes soorten kanker veroorzaken, waaronder baarmoederhalskanker, peniskanker en keelkanker.

Kinderen krijgen in het jaar dat ze 10 worden een uitnodiging voor de vaccinatie, maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) probeert een inhaalslag te maken. Daarom worden nu ook jongvolwassenen uitgenodigd die eerder de prik niet hebben laten zetten. Normaal moeten mensen die de vaccinatie op latere leeftijd alsnog willen deze zelf betalen, maar in het kader van de inhaalcampagne is hij tijdelijk kosteloos voor mensen tot 27 jaar.

Voor de inenting moet eigenlijk een afspraak worden gemaakt, maar op HPV Awareness Day kunnen jongvolwassenen tot 27 jaar bij 45 GGD-locaties verspreid over het land binnenlopen. De vaccinatie bestaat uit twee prikken en kost normaal gezien bij elkaar tussen de 350 en 400 euro. Alleen als jongvolwassenen hem voor 2024 helemaal afronden is hij gratis voor ze. Tussen de eerste en de tweede prik moet minstens vijf maanden zitten.

HPV is seksueel overdraagbaar, dus de kans dat de vaccinatie zijn werk doet is het grootst als je nog niet eerder seks hebt gehad. Toch kan de inenting volgens hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma Jeanne-Marie Hament ook op latere leeftijd nog heel goed werken. In totaal krijgen dit jaar 1,3 miljoen jongvolwassenen van 19 tot 27 jaar een uitnodiging.