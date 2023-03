Yeşilgöz: OVV-rapport was pijnlijk, zullen aanbevelingen omarmen

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging van bedreigde personen heeft “een heel pijnlijk beeld” opgeleverd, “zeer pijnlijk”. Dat zegt minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz. “Er zijn absoluut steken laten vallen”, aldus de minister. Ze zegt dat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad “omarmd” zullen worden.

Woensdag kwam de OVV met een zeer kritisch rapport over de moorden op misdaadjournalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. Diezelfde dag liet ze aan de Tweede Kamer weten dat ze uiterlijk eind april met een uitgebreide inhoudelijke reactie zou komen. Zo lang zal ze niet nodig hebben, zegt de minister nu. De komende weken zal ze daar in samenspraak met het Openbaar Ministerie, de politie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de rest van het kabinet aan werken.

“De OVV doet daar hele duidelijke aanbevelingen over”, aldus minister Yeşilgöz. “Zij heeft het over centraler gezag. Zorg dat je het niet versnipperd inricht, en allerlei dat soort aanbevelingen. We zullen die aanbevelingen overnemen. De OVV geeft ook aan: dit is de richting, maar hoe je het precies invult is aan jou, minister. Dus daar ben ik nu mee bezig.” De hervorming van het stelsel bewaken en beveiligen is volgens de minister extra ingewikkeld doordat er nu ook mensen bescherming nodig hebben, en die beveiliging dus in de tussentijd moet blijven functioneren.