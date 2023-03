Defensie onderzoekt omgang met marechaussee die zelfmoord pleegde

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft een externe deskundige ingeschakeld om te kijken of juist is gehandeld in de ontslagzaak van Lennart Bantema. Dat bevestigt het ministerie van Defensie na berichtgeving van het AD. De marechaussee pleegde begin dit jaar zelfmoord nadat hij was ontslagen.

AD meldt dat de weduwe van Bantema een brief heeft geschreven aan de minister van Defensie, Kajsa Ollongren. “Het proces was afschuwelijk. Hij werd aan de kant gezet als een stuk vuil en de organisatie heeft geen moment naar hem omgekeken”, zo stond daar volgens de krant in.

Het ontslag volgde op een onderzoek naar Bantema’s rol in de verkoop van een handboeiensysteem, waar hij zelf aan heeft verdiend. Hij zegt dat met de beste bedoelingen gedaan te hebben. De Dienst Vervoer en Ondersteuning van het ministerie van Justitie zou hem om hulp gevraagd hebben en hij zou achteraf bereid geweest zijn om het geld aan een goed doel te schenken.

“De KMar wil leren van de gebeurtenissen en weten of er lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst”, zegt het ministerie. De externe deskundige kijkt of bij het ontslag fouten of de omgang met Bantema fouten zijn gemaakt. Defensie zegt wel “zeer geraakt” te zijn door de dood van de marechaussee en mee te leven met de nabestaanden.

Hoe het onderzoek er precies uitziet en wanneer de evaluatie wordt afgerond, weet het ministerie nog niet.