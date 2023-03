Marechaussee houdt gezochte Roemeen (36) aan bij Gelderse Beek

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag in de buurt van het Gelderse Beek in de gemeente Berg en Dal een 36-jarige Roemeense man aangehouden die gezocht werd in Roemeniƫ, meldt de marechaussee donderdag.

Tijdens een routinecontrole langs de N325 vlak bij de grens met Duitsland werd een busje staande gehouden. De bestuurder bleek in Roemeniƫ nog een gevangenisstraf van ruim drie jaar te moeten uitzitten voor onder andere autodiefstal.

Toen de marechaussee de man wilde aanhouden, zette hij het op een lopen. Na een achtervolging door een woonwijk kon de man worden aangehouden.