Ook Leergeld Nederland ziet steeds meer hulpbehoevende kinderen

Ook Stichting Leergeld Nederland, die armlastige ouders helpt bij de aanschaf van schoolspullen, ziet de armoede in Nederland snel toenemen. “De armoedecijfers van het Centraal Planbureau (CPB) verbazen ons niets”, zegt Anne-Lieke Joosten van de hulporganisatie.

De stichting bood vorig jaar steun aan meer dan 160.000 kinderen, een stijging van 25 procent vergeleken met het voorgaande jaar. “Die stijgende lijn zet zich dit jaar waarschijnlijk wel door. Het zou mooi zijn als het een dalende lijn zou zijn, maar ik vrees dat dat er niet inzit”, stelt Joosten.

De organisatie kreeg afgelopen jaar 36 procent meer aanvragen voor onder meer schoolspullen, laptops, rekenmachines, de contributie voor sportabonnementen, fietsen, uitjes en zwemles. “Eerder werd meestal om één ding per kind gevraagd, nu zien we vaak dat het om meerdere dingen gaat”, merkt de woordvoerster op. Met de bekostiging hiervan zijn jaarlijks tientallen miljoenen gemoeid.

Leergeld Nederland ziet dat veel meer mensen in geldproblemen komen door onder meer de hoge energierekening en de dure boodschappen. Voorheen klopten er voornamelijk mensen met een uitkering aan bij de hulporganisatie. “Maar nu zien we steeds meer werkende ouders, mensen die hard werken maar niet rond kunnen komen. Dat is wel een verschuiving”, vertelt Joosten.

De organisatie heeft 112 lokale stichtingen verspreid over het land om kinderen bij te staan. Door de groeiende vraag van ouders heeft de organisatie zelf ook steeds meer moeite om rond te komen. “Het is soms een beetje pleisters plakken. Maar wij blijven ons in ieder geval met hart en ziel inzetten om kinderen te helpen.”