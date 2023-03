Bewaren van gegevens vliegtuigpassagiers ingekort, niet gestopt

De overheid blijft gegevens van vliegtuigpassagiers verzamelen. De informatie wordt wel korter bewaard, die termijn gaat van vijf naar drie jaar. Als er in die periode van drie jaar bewijs komt dat iemand mogelijk betrokken was bij terrorisme of zware misdaad, kan de termijn alsnog worden verlengd tot vijf jaar. Dat heeft justitieminister Dilan Yeşilgöz vrijdag aangekondigd.

De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor privacy, had de overheid vorige maand opgeroepen om te stoppen met de grootschalige verwerking van gegevens van vliegtuigpassagiers. Volgens de waakhond “worden de reisdetails van alle luchtvaartpassagiers verzameld en jarenlang bijgehouden in een database. Dat is niet toegestaan”. De gegevens zijn bedoeld om terroristen en zware criminelen te kunnen volgen, maar volgens de AP verzamelt de overheid ook de informatie van “zeer veel mensen die niet bij de groep horen waarvoor de database eigenlijk is bedoeld”.

Volgens minister Yeşilgöz is het nodig om gegevens drie jaar lang te bewaren, “vanwege het feit dat opsporingsonderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme één tot drie jaar oude data nodig hebben”. Als de bewaartermijn verder wordt ingeperkt, zijn er volgens de minister niet genoeg gegevens beschikbaar “om terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te vervolgen en zo de interne veiligheid te bevorderen”.