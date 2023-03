Nog vier vast na demonstraties in Den Haag

Van de circa zevenhonderd mensen die zaterdag werden aangehouden bij twee grote demonstraties in Den Haag zitten er zondag nog vier vast. Een van hen is de chauffeur van een shovel die bij de boerendemonstratie in het Zuiderpark een afzetting van de politie doorbrak. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldt een politiewoordvoerder.

De shovelchauffeur werd zaterdag aangehouden voor vernieling en verzet tegen zijn aanhouding. De shovel is in beslag genomen. Bij de arrestatie van de shovelbestuurder raakten twee agenten lichtgewond. Voor de schade die de shovelchauffeur heeft aangericht, moet hij zelf betalen, zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag eerder al.

Bij de boerendemonstratie werd ook iemand aangehouden voor belediging. Deze persoon zit zondag ook nog vast. Van de aangehouden deelnemers aan de actie van Extinction Rebellion (XR) op de A12 in de Hofstad, zit ook nog een persoon vast wegens belediging, en een ander wegens belemmering en het plegen van verzet. Wat er met deze drie aangehouden mensen gaat gebeuren, of ze snel worden vrijgelaten of langer worden vastgehouden, wordt nog bekeken, aldus de politiewoordvoerder.