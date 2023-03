Van der Plas: ik kijk om me heen, dat is veranderd in mijn leven

Caroline van der Plas is tevreden over haar eerste grote televisiedebat, maar voelt zich door haar veiligheidssituatie toch niet helemaal op haar gemak. “Ik kijk wel om me heen”, zei de BBB-leider na afloop van het debat bij EenVandaag. “Dat is wezenlijk veranderd in mijn leven.”

De beveiliging bij het debat was buitengewoon streng. Deels was dat omdat gevreesd werd voor acties, maar vooral ook omdat meerdere politici die aan het debat deelnamen worden bedreigd. Dat geldt naast Van der Plas in het bijzonder voor Geert Wilders (PVV) en Sigrid Kaag (D66), die naast Mark Rutte (VVD), Attje Kuiken (PvdA) en Lilian Marijnissen (SP) bij het debat aanwezig waren.

“Het is triest dat het zo moet, maar het was perfect geregeld”, aldus Van der Plas. Zaterdag stapte zij van een podium af in Veenendaal, naar eigen zeggen omdat ze zich heel onveilig voelde. Diezelfde dag had ze om dezelfde reden ook verstek laten gaan bij een grote demonstratie in Den Haag, onder meer tegen het stikstofbeleid. Vorige zomer verscheen ze ook al enige tijd niet in het openbaar wegens dreigementen.

Het televisiedebat werd live uitgezonden op de NPO. Daarnaast zaten in de zaal achthonderd studenten van de universiteit, het hbo en het mbo in Rotterdam. Er werd gesproken over stikstof, asiel en migratie en de staat van de economie. Daarbij herhaalden de politiek leiders veelal de standpunten die zij en hun partijen al jaren verdedigen.

Van der Plas, die alleen meedebatteerde over stikstof, kijkt niet alleen met tevredenheid terug op dit debat, maar eigenlijk op de hele campagne van haar partij. Als de peilingen kloppen, zullen zowel in de provincies als de Eerste Kamer straks veel meer BBB’ers een zetel krijgen. “Ik zeg tegen iedereen: geniet van deze tijd, want die komt nooit meer terug op deze manier”, zegt Van der Plas. “We zijn nu aan het pionieren, maar dit gaat z’n vruchten afwerpen.”