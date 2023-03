Aanwezigen bij slotdebat in Den Bosch na oponthoud vertrokken

Politici en anderen die dinsdagavond aanwezig waren bij het slotdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen in het provinciehuis in Den Bosch konden niet meteen na het debat huiswaarts. Buiten hadden zich onder meer boeren met honderden tractoren verzameld. Het getoeter van de landbouwvoertuigen was tijdens het debat tot in het provinciehuis te horen.

Voor het pand stonden zo’n vijfhonderd mensen met vlaggen en vuurwerk, aldus een woordvoerder van het provinciehuis. Volgens hem werd gerekend op een bescheiden demonstratie. “Maar het werden er fors meer”. In alle straten rond het provinciehuis waren tractoren neergezet. Daarom werd het niet veilig geacht voor de ongeveer 250 mensen die het verkiezingsdebat bijwoonden om het provinciehuis direct te verlaten. “Als de beveiligingsmensen zeggen dat het niet veilig is om naar buiten te gaan, dan luister ik daar naar”, zei Esther Ouwehand, partijleider van de Partij voor de Dieren, bij televisieprogramma Op1.

Ruim een half uur na afloop van het debat werd in het provinciehuis omgeroepen dat mensen alsnog konden vertrekken. Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, meldde dat de meeste tractoren en boeren inmiddels weg waren. “Dit was onze laatste kans om de kiezers te overtuigen niet op de gevestigde orde te stemmen”, zei hij vooraf. Farmers Defence Force, één van de initiatiefnemers van de actie.

De gemeente Den Bosch had laten weten dat boeren de ruimte kregen om dinsdagavond te demonstreren, maar dat van de demonstranten wel verantwoordelijk gedrag werd verwacht.

Behalve boeren met tractoren, demonstreerden ook de groep Toekomstboeren, die zich inzet voor duurzame landbouw, bij het pand. Het Platform Stop Racisme had ook aangekondigd te zullen protesteren bij het Brabantse provinciehuis.