Kaag en Kuiken openen in debat de aanval op Baudet

D66-partijleider Sigrid Kaag heeft de aanval op Thierry Baudet (Forum voor Democratie) geopend. Kaag wierp hem tijdens het slotdebat van de NOS voor de voeten dat Baudet de gaskraan in Groningen open wil houden, klimaatverandering ontkent evenals de rol van de Russische leider Poetin in de oorlog tegen Oekraïne.

PvdA-leider Attje Kuiken voegde daaraan toe dat Baudet een dreiging is voor de democratie en veiligheid.

Baudet reageerde verontwaardigd op de aanval van “de twee dames”. Volgens hemzelf ontkent hij de klimaatverandering en de oorlog helemaal niet. In zijn ogen laten kabinet en ook oppositiepartijen als de PvdA de boeren stikken, daarbij refererend naar de boeren die buiten het provinciehuis in Den Bosch, waar het tv-debat live wordt uitgezonden, zo luid toeteren dat het in het provinciehuis te horen is. “De heer Baudet heeft nog nooit een boer van dichtbij gezien. Misschien heeft hij een paar bruine laarzen thuis staan”, sneerde Kuiken daarop.

Kaag en Kuiken wezen overigens ook naar elkaar, als het gaat om klimaatbeleid, en de eerlijke verdeling van de lasten. “Ik denk dat mensen meer hadden verwacht van het kabinet, ook van D66”, zei Kuiken. De rekening voor mensen blijft te hoog, en “de klimaatdoelen blijven achter”, aldus de sociaaldemocrate.

D66 laat juist klimaatactie zien, wierp Kaag terug. “En niet alleen erover praten langs de zijlijn. Wij doen het.” Ze erkende wel dat het kabinet moet “versnellen” om de doelen te halen. “Het is vijf over twaalf.”