Oud-CDA-leider Verhagen: partij heeft ‘flink pak slaag’ gekregen

Het CDA heeft een “flink pak slaag” gekregen, zei oud-partijleider Maxime Verhagen donderdag in het radioprogramma Sven op 1. De vertrekkend voorzitter van Bouwend Nederland vertelde dat het verlies van zijn partij “ook als voormalig actief politicus van het CDA zeker pijn” doet. Hij maakt zich verder zorgen om de vertraging van bouwplannen door de verkiezingsuitslag.

Verhagen constateerde in het gesprek met presentator Sven Kockelmann dat het “de afgelopen tijd bij de gevestigde partijen aan langetermijnvisie ontbreekt”. “Het CDA is daar een van”, zei Verhagen, die tussen 2002 en 2007 en in 2010 fractievoorzitter was van de partij. “Er wordt te veel hapsnapbeleid gevoerd.”

Verhagen feliciteerde BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas met de verkiezingsoverwinning. “Ze heeft het geweldig gedaan, anders haal je geen vijftien zetels. Ze heeft op een simpele manier duidelijk gemaakt waar zij wel voor staat. De onvrede die heerste, uit zich in steun aan de BBB”, aldus de oud-minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (2010-2012) en Buitenlandse Zaken (2007-2010).

Op de vraag in hoeverre het CDA zich de verkiezingsuitslag moet aanrekenen en of dat aan het leiderschap ligt, zei Verhagen: “Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, ook de leider van de partij.” Volgens Verhagen hebben de huidige CDA-politici “onvoldoende weerklank kunnen vinden bij de kiezer”.

Verhagen, die sinds 2013 voorzitter is van bouwbrancheorganisatie Bouwend Nederland, zei door de verkiezingswinst van de BoerBurgerBeweging “uiteraard bang” te zijn voor vertraging van bouwplannen. “Omdat je dan voor de problemen waar wij als bouw een oplossing voor kunnen bieden, dat we die niet kunnen bieden”, zei Verhagen.

“Doe nou gewoon datgene dat je in ieder geval kunt doen, en waarvan je in wezen ook bij een BBB, namelijk die vrijwillige uitkoop, steun voor hebt”, aldus Verhagen. “Wil je nu voortgang kunnen maken met de bouw en infra, zowel met energie-infrastructuur als de gewone weginfrastructuur, dan zul je iets moeten doen met betrekking tot de stikstofproblematiek. En begin dan met de vrijwillige uitkoop, dat kan altijd”, zegt de voorman, doelend op het uitkopen van boeren. Verhagen hoopt verder dat BBB-leider Caroline van der Plas ook kijkt “hoe we samen de problemen waarvoor we staan kunnen oplossen”.

Bouwend Nederland wil in gesprek met de nieuwe volksvertegenwoordigers “om te blijven werken aan oplossingen die dit land nodig heeft”, zegt de vereniging in een verklaring op de website. De bouwsector kan “een grote bijdrage leveren, maar moet hiertoe wel in staat worden gesteld”.