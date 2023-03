Kuipers: afbouwen teststraten bijzonder en historisch

Na vrijdag verdwijnen ook de laatste coronateststraten van de GGD. Zorgminister Ernst Kuipers spreekt van een “absoluut historische dag”. Hij vindt het “een bijzonder moment, ruim drie jaar nadat we de eerste coronapatiĆ«nt in Nederland hadden”, zegt de bewindsman na de ministerraad op vrijdag.

Het kabinet blijft het rioolwater monitoren om te kijken of het coronavirus niet toch weer opspeelt. Volgens Kuipers is het belangrijk “altijd voorbereid te zijn”. Maar inmiddels is de situatie “al zo lang stabiel dat ik er vertrouwen in heb dat het rustig blijft”, aldus de zorgminister.