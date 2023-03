Rijkswaterstaat legt vier nieuwe zeegrasvelden aan in Waddenzee

Rijkswaterstaat gaat op vier nieuwe locaties in de Waddenzee zeegras inzaaien om de stand van de soort te herstellen. Ook moeten de zeegrasvelden de waterkwaliteit van de Waddenzee verbeteren.

Er worden nieuwe velden ingezaaid in de buurt van Texel, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Bij elke locatie worden verdeeld over drie velden zo’n 33.000 zaadjes geplant. Dit komt na een eerder experiment bij Griend, een onbewoonde zandplaat in de Waddenzee. Volgens Rijkswaterstaat was dit een groot succes: “we hadden daar 100.000 plantjes verwacht, dat zijn er meer dan een miljoen geworden”, aldus een woordvoerder.

Het zeegras zuivert zeewater, slaat CO2 op en is goed voor de biodiversiteit omdat bijvoorbeeld slakjes en vissen graag tussen de planten verblijven. Zeegras kwam tot de jaren dertig veel voor, maar door de aanleg van de Afsluitdijk en toegenomen menselijke activiteit zoals vissen en baggeren is veel zeegras verdwenen uit de Waddenzee.