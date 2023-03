ProRail: op 40 locaties dassen bij en onder spoor, meer in opkomst

Volgens spoorbeheerder ProRail zitten er op veertig locaties in met name het oostelijk deel van het land dassen bij en onder het spoor. Volgens een woordvoerder is dat al jaren bekend en worden deze plekken nauwlettend in de gaten gehouden. Hij spreekt echter van een uitzonderlijke situatie in het Friese Molkwerum en het Brabantse Esch, waar momenteel geen treinen rijden vanwege de vrees dat door de dassen het spoor verzakt. “Maar de dassen zijn wel duidelijk in opkomst.”

Door de dassenburchten in Molkwerum en Esch kan volgens ProRail de veiligheid van treinverkeer niet langer worden gegarandeerd. ProRail-topman John Voppen pleitte er dan ook al voor sneller maatregelen te kunnen nemen, aangezien de gevolgen voor reizigers en goederenvervoerders groot zijn. Hierover is spoedoverleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Aangezien de das een beschermde diersoort is, kan ProRail niet zomaar maatregelen nemen. Hiervoor is eerst toestemming nodig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. “De dassen leiden niet overal tot problemen, we kunnen ze dan ook niet zomaar wegjagen”, zegt de woordvoerder.

Dinsdag werd bekend dat er zeker tot volgende week dinsdag geen treinen rijden tussen Den Bosch en Boxtel vanwege de dassenburchten bij Esch. Deze waren bij ProRail al langer bekend en er was al een vereiste procedure gestart voor herstel. De laatste dagen bleek uit inspectie dat dassen opeens veel actiever waren gaan graven met directe gevolgen voor de veiligheid van het spoor.