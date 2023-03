Tata Steel naar rechter om cameratoezicht van omgevingsdienst

Tata Steel stapt naar de rechter wegens de camera’s die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft opgehangen om toezicht te houden op de staalfabriek. Tata eist met een kort geding dat het cameratoezicht stopt, omdat volgens het bedrijf de privacy van de medewerkers niet gegarandeerd is.

Met de camera’s houdt de OD NZKG rookwolken in de gaten die afkomstig zijn van Tata Steel. Een opmerkelijke donkere rookwolk kan erop wijzen dat er schadelijke stoffen worden uitgestoten.

Een woordvoerster zegt dat de staalfabriek wel medewerking verleent aan cameratoezicht zolang dit “voldoet aan wet-en regelgeving”. De omgevingsdienst heeft volgens Tata Steel echter de vragen over privacy onvoldoende beantwoord. “Medewerkers moeten hun werk goed en veilig kunnen blijven doen zonder zich zorgen te hoeven maken om het cameratoezicht”, aldus de woordvoerster.

Volgens de omgevingsdienst zijn voldoende maatregelen genomen om de privacy van bezoekers en medewerkers van Tata Steel te waarborgen, bijvoorbeeld door de camera’s op 450 meter afstand te plaatsen van de fabriek. Ook zijn de camera’s gericht op de lucht, de onderkant van het beeld is met een zwart blok afgeschermd, aldus OD NZKG.

De toezichthouder liet eerder al weten dat de inzet van de camera’s eerst juridisch is getoetst. “Daaruit kwam naar voren dat het mogelijk is om camerabeelden in te zetten bij het uitvoeren van toezicht en handhaving.”

Het kort geding staat gepland op 21 april. Verder heeft Tata Steel het cameratoezicht ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.