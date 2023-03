Helft Groningse gasputten gaat dit weekeinde dicht

Zes van de elf resterende productielocaties voor Gronings aardgas gaan op 1 april dicht. De overige vijf boorputten blijven voorlopig nog op de waakvlamstand, zodat ze in geval van nood direct kunnen worden ingezet om extra gas te winnen. Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw).

Het kabinetsbesluit is een volgende stap richting definitieve sluiting van het Groningenveld. Het vorige kabinet besloot daartoe vijf jaar geleden omwille van de veiligheid van de inwoners van het winningsgebied. De aardgaswinning veroorzaakte de afgelopen decennia talloze aardbevingen met veel fysieke maar ook emotionele schade tot gevolg.

De afgelopen jaren is de gaswinning in Groningen stap voor stap afgebouwd. Het gas waarmee Nederlandse huishoudens koken en stoken komt nu voor een groot deel uit het buitenland. Er is ook een extra fabriek gebouwd om gas door bijmenging van stikstof geschikt te maken voor Nederlandse gasfornuizen en cv-ketels.

“We weten inmiddels allemaal welke gevolgen de gaswinning in Groningen heeft”, zegt Vijlbrief. “Er zijn families verscheurd, mensen overleden door stress en kinderen opgegroeid zonder de zorgeloze jeugd die ze verdienen.” Doel van het kabinet is dan ook het Groningenveld zo snel mogelijk helemaal te sluiten, liefst al komend najaar en anders uiterlijk een jaar later.

Het kabinet heeft daarnaast zwaar ingezet op energiebesparing, zeker na de Russische inval in Oekraïne vorig jaar. In combinatie met een zeer zachte winter heeft dat ervoor gezorgd dat het gasverbruik in Nederland sterk is gedaald. De extra voorraad die uit voorzorg was aangelegd, is dan ook niet opgegaan. Eind maart zaten de gasopslagen nog voor iets meer dan 59 procent vol.