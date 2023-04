Natuur & Milieu: stikstofpauze is problemen uitstellen

Het kabinetsbesluit om wat betreft de stikstofaanpak te wachten tot provinciebesturen zijn gevormd is slechts uitstel van een probleem, waardoor iedereen langer in onzekerheid blijft. Dat zegt Marjolein Demmers, directeur van milieuorganisatie Natuur & Milieu. “Het is weer een aanslag op de natuur, en het helpt de boeren en ons land ook niet verder.”

Volgens Demmers is het goed dat het kabinet de verkiezingsuitslag serieus neemt. “Maar met dit besluit schuiven plannen zoals de regeling voor piekbelasters naar achteren.” Demmers benadrukt dat verandering en tempo in de stikstofaanpak nodig blijven, omdat “onze kwetsbaarste natuurgebieden op omvallen staan”. Maar ook boeren blijven langer in onzekerheid, de bouw van huizen moet langer wachten en het verzwaren van het elektriciteitsnet gaat trager, aldus Demmers.

Vrijdagavond werd helder dat het CDA 2030 als deadline voor de stikstofdoelen van tafel wil. In dat jaar zou de stikstofuitstoot met de helft gereduceerd moeten zijn, zo staat in het regeerakkoord. Natuur & Milieu wil dat het kabinet aan dat doel vasthoudt. “JĂșist nu is het cruciaal voor iedereen dat we rap aan de slag gaan, en dat we niet gaan vertragen. Geschuif en gemorrel aan jaartal en doelen leiden alleen maar af, en dat helpt uiteindelijk niemand.”