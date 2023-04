FNV: ING-staking Noord-Holland, Utrecht en Flevoland opgeschort

De staking door personeel van ING-kantoren in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is opgeschort. Dat meldt vakbond FNV op zijn website, die ook vermeldt dat er een digitale bijeenkomst wordt georganiseerd. Waarom de staking niet doorgaat, is onbekend. De bond was niet direct bereikbaar voor commentaar.

De FNV had tot staken opgeroepen en medewerkers gevraagd naar Amsterdam te komen voor een manifestatie. ING-personeel uit Noordoost-Nederland staakte vorige week al. Dat was volgens de vakbonden FNV, CNV en De Unie de eerste 24 uursstaking ooit bij ING. Stakingen in de bankensector zijn sowieso uitzonderlijk.

Medewerkers zijn ontevreden over het uitblijven van een nieuwe cao bij ING, die geldt voor zo’n 14.000 medewerkers. Zij willen onder meer loonsverhogingen die de koopkracht herstellen en een verlaging van de werkdruk. De vakbonden hebben ook nog stakingen gepland op 11 april en 24 april, op de dag van de aandeelhoudersvergadering.