Profvoetballer Vloet 2,5 jaar de cel in voor dodelijk ongeval A4

De rechtbank in Haarlem heeft profvoetballer Rai Vloet veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. Voor de rechtbank is bewezen dat de 27-jarige middenvelder door roekeloos rijden een ongeluk op de snelweg A4 heeft veroorzaakt waarbij de 4-jarige Gio Roos uit Zoetermeer om het leven kwam. Omdat Vloet zwaar onder invloed van alcohol was, heeft de rechter hem ook een rijontzegging voor de duur van vier jaar opgelegd.

De celstraf die de rechtbank oplegt is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie in de zaak eiste op de strafzitting twee weken geleden 3,5 jaar celstraf. Vloet was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Hij hoeft ook niet meteen de gevangenis in, omdat er nog beroep mogelijk is en het vonnis nog niet onherroepelijk is.

Het ongeval vond plaats op 14 november 2021 in de buurt van Hoofddorp. Op de strafzitting van twee weken geleden erkende Vloet dat hij sterke drank op had voordat hij in de auto stapte na een vroegtijdig beëindigd feestje in Amsterdam. De oud-speler van onder meer PSV, NAC Breda, Excelsior en Heracles Almelo zat met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op de andere auto inreed, zonder te remmen. Vloet reed 193 kilometer per uur op het moment van de botsing.

De vriend van Vloet nam aanvankelijk de schuld op zich, door zich bij de politie voor te doen als de bestuurder. Toen de voetballer zich later bewust werd van de tragische gevolgen, besloot hij de waarheid te vertellen.

De rechtbank rekent het Vloet ernstig aan dat hij met te veel drank op achter het stuur is gekropen en dat hij ver boven de maximumsnelheid heeft gereden. Op de plek van het ongeval was 130 kilometer per uur de maximumsnelheid. De rechter sprak van de zwaarste vorm van schuld.

“Hij heeft roekeloos gereden en is met zeer hoge snelheid op een auto gebotst waarin een gezin zat met kinderen. De ouders en het zusje zijn ook gewond geraakt. Het is uiterst onverantwoord om met te veel drank op ontzettend hard te rijden, zonder te remmen. De rechtbank rekent hem dit zwaar aan. Er is onomkeerbaar verlies en immens leed toegebracht aan de familie. Ze zullen een dierbaar kind voor altijd moeten missen”, luidde de uitleg.

Toch zag de rechtbank redenen om lager te straffen dan de eis. Meegewogen is dat Vloet tijdens de zitting oprecht berouw toonde en dat het ongeval veel aandacht in de media kreeg, die zijn voetbalcarrière heeft belemmerd.

Vloet voetbalde tot begin vorig jaar voor Heracles Almelo, maar stapte over naar FC Astana in Kazachstan en voetbalt tegenwoordig voor het Russische FK Oeral. Heracles besloot hem te schorsen nadat was gebleken dat zijn betrokkenheid bij het dodelijke ongeval groter was dan de voetballer eerder had beweerd.