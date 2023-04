Duizenden leerlingen krijgen buiten les op Nationale Buitenlesdag

Door heel Nederland krijgen leerlingen buiten les tijdens de Nationale Buitenlesdag. Met deze achtste editie vragen Jantje Beton en IVN Natuureducatie opnieuw aandacht voor meer les in de buitenlucht. De aftrap vindt plaats in Amsterdam, waar juf Tine (Buitenveldertse Montessorischool) die in 2022 gekroond werd tot ‘buitenlesleerkracht van het jaar’, haar leerlingen lesgeeft in het bos.

Buitenlucht heeft volgens de organisatoren een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Volgens hen blijkt uit onderzoek dat het voor leerlingen nodig is om 25 procent van de schooltijd buiten te zijn. Nu wordt volgens Jantje Beton en IVN nog maar 1 procent van alle lessen buiten gegeven.

Om leraren te stimuleren hun leerlingen wat vaker mee te nemen naar buiten, hebben Jantje Beton en IVN Natuureducatie ruim 150 lessen ontwikkeld die in de buitenlucht kunnen worden gegeven. Zo is er een les waarin rekensommen kunnen worden gemaakt met de stippen op paddenstoelen en een ‘klimaatles’ waarin wordt gekeken hoe klimaatproof het schoolplein is.

Vorig jaar deden er ruim 2400 basisscholen mee aan de Nationale Buitenlesdag.