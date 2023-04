Passagierstrein en goederentrein raakten bouwkraan op spoor

Zowel een passagierstrein als een goederentrein hebben dinsdagochtend een bouwkraan op het spoor bij Voorschoten geraakt, daar gaat ProRail volgens een woordvoerder vooralsnog vanuit. Er waren werkzaamheden bezig, maar hoe het materieel precies op het spoor terecht is gekomen is nog niet bekend. De topman van ProRail John Voppen spreekt van een “zwarte dag voor het Nederlandse spoor”.

Door het treinongeval is een dode gevallen. Negentien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en twintig mensen zijn ter plaatse behandeld. Eerder sprak Veiligheidsregio Hollands Midden van meerdere zwaargewonden. Hoeveel dat er zijn, is nog niet bekend.

Een deel van de trein kwam in het weiland terecht, van het middelste gedeelte ligt een deel op het spoor en een deel op zijn kant. Het deel dat nog op het spoor staat is zwaar gehavend. In het achterste gedeelte van de trein woedde na het ongeluk een brand. Ook de goederentrein is gehavend. Onder een van de wagons ligt een hoop zand.