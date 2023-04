Vaccin tegen dengue komt in Nederland beschikbaar

Farmaceutisch bedrijf Takeda komt met een vaccin tegen dengue ofwel knokkelkoorts op de Nederlandse markt, aldus een woordvoerder. De ziekte hoeft geen ernstig verloop te hebben, maar kan soms levensbedreigend uitpakken. Dengue komt voor in bijvoorbeeld Thailand, Indonesië en het Caraïbisch gebied.

Volgens het bedrijf gaat een vaccinatie rond de honderd euro kosten. Het middel tegen de door muggen verspreide ziekte kan door reislustigen worden besteld via de gebruikelijke vaccinatie-aanbieders. Het is toepasbaar vanaf de leeftijd van 4 jaar. De belangrijkste bijwerkingen zijn pijn op de injectieplaats, hoofdpijn, zich ziek voelen, zwakheid en infecties van de neus of keel.

Het Qdenga Dengue Tetravalent Vaccin werd eind vorig jaar goedgekeurd door het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA).

Niet-ernstige denguevirusinfecties zijn na een aantal dagen tot een week over, schrijft gezondheidsinstituut RIVM. Een klein deel van de infecties ontwikkelt zich echter tot een ernstige vorm met complicaties, die zonder behandeling erg gevaarlijk kunnen worden.

Bekende symptomen van dengue zijn plotselinge koorts, hoofdpijn en spierpijn. Tot nog toe kon je je alleen tegen dengue beschermen met bedekkende kleding en muggenwerende middelen.

Jaarlijks treden wereldwijd naar schatting 90 miljoen denguevirusinfecties met ziekteverschijnselen op, aldus het RIVM, waarvan er 500.000 ernstig worden.