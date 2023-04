Kaag: het kan niet eeuwig duren voordat CDA wil onderhandelen

Voor D66-leider Sigrid Kaag kan het niet “eeuwig duren” voordat het CDA besluit of het al dan niet opnieuw wil onderhandelen over het coalitieakkoord. Het CDA heeft aangekondigd hierover te willen onderhandelen, maar pas nadat in de provincies besturen zijn gevormd. Ook moeten financiĆ«le regelingen klaarliggen en moet er een landbouwakkoord zijn.

Hoeveel tijd Kaag het CDA gunt, zegt ze er niet bij. Ook wil ze niet vooruitlopen op onderhandelingen met het CDA. Ze herhaalt wat ze vrijdag zei: D66 heeft “kennisgenomen” van het voornemen van het CDA. “Niet meer en niet minder.”

In de Kamer is grote irritatie bij oppositiepartijen over de opstelling van het CDA. Zij verwijten de partij dat die het kabinet en het land “gijzelt”, omdat mogelijk maanden onduidelijk blijft hoe de stikstofaanpak van het kabinet eruit gaat zien. Ook richting premier Mark Rutte zijn verwijten, die het CDA hierin zou “faciliteren”.

Rutte ontkent overigens dat de stikstofaanpak hierdoor vertraging oploopt, hoewel in de Kamer twijfel blijft bestaan of hij daar wel gelijk in heeft. Zo wil de premier dat Brussel sneller instemt met uitkoopregelingen. Ook wil het kabinet meer inzetten op innovaties. Maar partijen zoals de Partij voor de Dieren wijzen erop dat dit al gebeurt in het geval van de ‘Brusselse route’, of al eerder tevergeefs is geprobeerd als het gaat om innovaties. Die bleken niet altijd effectief genoeg om een bijdrage te leveren aan stikstofreductie.