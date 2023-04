VVD en CDA: snel stikstofgeld naar provincies, desnoods voorschot

VVD en CDA willen dat het kabinet snel geld overmaakt naar provincies, zodat zij aan het werk kunnen om de stikstofuitstoot te verminderen. Als het aan beide coalitiepartijen ligt, moet er desnoods een voorschot richting de provinciehuizen gaan, zeiden fractievoorzitters Sophie Hermans (VVD) en Pieter Heerma (CDA) tijdens het debat over de verkiezingsuitslag.

Het kabinet kondigde al eerder aan honderden miljoenen euro’s versneld uit te trekken voor het stikstofbeleid. Er is 750 miljoen euro vrijgemaakt voor PAS-melders (boeren die buiten hun schuld geen vergunning hebben) en voor plannen waar de provincies zelf mee kwamen. In totaal is voor de hervorming van de landbouw de komende jaren 24 miljard euro beschikbaar in een transitiefonds.

“Waarom is dat geld, de 750 miljoen die in de zomer is afgesproken, nog niet overgemaakt; wat gebeurt daar?”, vroeg Hermans aan het kabinet. Ook moet geld uit het stikstoffonds volgens haar zo snel mogelijk naar de provincies. “Hoe zorgen we ervoor dat geld uit het transitiefonds, desnoods in de vorm van een voorschot, alvast naar die provincies kan, zodat ze morgen hetgeen kunnen doen waarmee ze overmorgen stikstof kunnen reduceren?”

Ook CDA-leider Pieter Heerma riep het kabinet op de provincies snel financieel tegemoet te komen. “De meeste provincies willen vandaag beginnen. Kan de minister-president toezeggen dat ze nu al geld krijgen. Noem het een voorschot om direct te kunnen starten met het reduceren van stikstof in de praktijk.”

Het ministerie van Landbouw (LNV) laat weten dat er al aanvragen zijn gedaan door provincies en er ook al geld is uitgekeerd. Om hoeveel geld het gaat, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Volgens het ministerie kost het tijd om een aanvraag te beoordelen, omdat helder moet worden of de plannen effectief zijn. Ook is het kabinet gehouden aan begrotingsregels voor deze regeling, aldus LNV.