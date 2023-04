ProRail hoopt treinstellen in de nacht te verplaatsen

ProRail hoopt in de nacht van dinsdag op woensdag de twee treinstellen van de passagierstrein te verplaatsen die vorige week in het weiland terechtkwamen na een ongeluk bij station Voorschoten. Door het ongeluk waarbij naast de passagierstrein ook een goederentrein betrokken was, kwam de machinist van de spoorkraan van bouwbedrijf BAM om het leven. Negentien personen moesten naar het ziekenhuis.

De beide delen van de NS-intercity zijn dinsdag op een rijdend platform getakeld. Eigenlijk zou dat pas dinsdagavond gebeuren vanwege de voorspelde harde wind. Maar de werkzaamheden begonnen al rond 14.30 uur.

De treindelen worden voor vervoer ingepakt en daarna via een speciaal aangelegde weg naar een in de buurt gelegen bedrijf gereden. “We hopen dat het vannacht kan maar het kan ook morgen zijn, dat heeft dan ook met de wind te maken”, aldus een woordvoerder van ProRail.

Vervolgens worden de treindelen overgeladen op diepladers om uiteindelijk naar Amersfoort vervoerd te worden. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. De twee andere delen van de intercity staan zo’n zeshonderd meter verderop op het spoor. ProRail verwacht die in de nacht van woensdag op donderdag via Den Haag Mariahoeve en Gouda naar Amersfoort te vervoeren.

Woensdag hoopt ProRail dan te kunnen beginnen met de herstelwerkzaamheden aan het spoor. “Daar liggen de spullen voor klaar.”