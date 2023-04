Bewoners demonstreren bij RAI tegen komst erotisch centrum

Honderden bewoners protesteren woensdagavond bij de RAI in Amsterdam-Zuid tegen de komst van een erotisch centrum in de buurt. De demonstranten, onder wie veel ouders met kinderen, hebben spandoeken bij zich met daarop teksten als “Zeg NEE tegen EC”, “Megabordeel lost overlast niet op”, en “Sekscentrum, stay away”.

In de RAI is woensdagavond een bijeenkomst van de stadsdeelcommissie Zuid, die met belangenorganisaties en deskundigen in gesprek gaat over de mogelijke impact van het centrum op de buurt. Twee weken geleden liepen de emoties hoog op bij een bewonersbijeenkomst met burgemeester Femke Halsema. Ondanks de verhitte discussie zei stadsdeelvoorzitter Bart Vink toen eerst meer te willen weten over de effecten van het centrum op de buurt, voordat het stadsdeel een negatief advies geeft.

Het stadsbestuur heeft drie potentiĆ«le locaties aangewezen voor het centrum, dat een werkplek zou moeten bieden voor zo’n honderd sekswerkers. Twee vlak bij de RAI in Zuid en op de NDSM-werf in Noord. Het nieuwe sekscomplex moet een wezenlijk aantal ramen op de Wallen vervangen, om zo de positie van sekswerkers te verbeteren, de drukte en overlast in het centrum te verminderen en criminaliteit tegen te gaan.

De bewoners zijn echter bang dat er massaal toeristen op het centrum afkomen, en dat de overlast en drugscriminaliteit zich naar hun stadsdeel verplaatst. Ook vanuit andere betrokkenen klinkt weerstand. Zo demonstreerden sekswerkers vorige maand tegen de komst van het centrum, omdat het volgens hen onveiliger zou zijn dan ramen. De toezichthouder voor geneesmiddelen en vaccins in Europa (EMA), met het hoofdkantoor in de buurt van de RAI, is boos om de plannen en stapte naar de Europese Commissie.

Eind dit jaar moet er een locatie worden gekozen.