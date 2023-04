Minister Hoekstra naar Saudi-Arabië om banden aan te halen

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) reist donderdag naar Saudi-Arabië om de banden aan te halen. “Door de huidige geopolitieke uitdagingen is het bestendigen en uitbouwen van de relatie met dit land in het belang van Nederland”, aldus het ministerie.

Er liggen volgens het ministerie onder meer kansen op energiegebied, bijvoorbeeld op het terrein van groene waterstof. Onder kroonprins Mohammed bin Salman is het land aan het hervormen en wil het meer buitenlandse investeringen aantrekken.

Maar Mohammed bin Salman regeert ook met harde hand. Politieke tegenstanders verdwijnen in de gevangenis. Volgens Amnesty International wordt in het conservatieve koninkrijk onder meer de vrijheid van meningsuiting ernstig beknot en hebben vrouwen er veel minder rechten dan mannen.

Een criticus van het Saudische regime, Jamal Khashoggi, werd ruim vier jaar geleden vermoord in het Saudisch consulaat in Turkije. Bin Salman zou verantwoordelijk zijn voor de moord, maar zelf ontkent de kroonprins er iets mee te maken te hebben.

Na de moord op Khashoggi werd Saudi-Arabië enige tijd door de internationale gemeenschap genegeerd. Maar dat duurde niet heel lang. Sindsdien hebben onder anderen de leiders van Duitsland en de Verenigde Staten het Arabische land bezocht.

Hoekstra reist naar de hoofdstad Riyad en Jeddah. Naast gesprekken met onder anderen Saudische bewindslieden en vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven spreekt Hoekstra ook over mensenrechten en het bevorderen van de internationale rechtsorde.

Saudi-Arabië vecht ook al jaren in buurland Jemen om daar de opstandige Houthi’s te verslaan. Die worden gesteund door Iran. Met dat land hebben de Saudiërs onlangs de banden aangehaald (na Chinese bemiddeling) na decennia van ruzie. Daarmee lijkt ook een einde van de oorlog in Jemen in zicht te komen.

Vanwege de interventie in Jemen heeft Nederland een paar jaar geleden de wapenexport naar Saudi-Arabië bijna helemaal gestopt om te voorkomen dat wapens zouden worden gebruikt in Jemen. Ook zetten de Saudiërs destijds honger in als wapen in het conflict.