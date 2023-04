Nieuwe streamingdienst MAX komt in 2024 naar Nederland

MAX, de nieuwe streamingdienst van Warner Bros. Discovery, komt in 2024 naar Nederland. Dat laat een woordvoerder van HBO Max woensdag weten. Het is nog niet duidelijk wanneer in 2024 MAX in Nederland beschikbaar zal zijn.

Warner Bros. Discovery maakte woensdag op een grote perspresentatie bekend op 23 mei van dit jaar in de VS van start te gaan met MAX. Op de streamingdienst zullen niet alleen alle series van HBO en HBO Max te zien zijn, maar ook alle films van Warner Bros én veel content van Discovery Channel en Food Network. Tot de films van Warner Bros. behoren onder meer de producties van actiestudio DC Comics en de films van Harry Potter.

Warner Bros. kondigde woensdag een groot aantal nieuwe producties aan die in de toekomst op MAX te zien zullen zijn. Het gaat onder meer om een nieuwe serie gebaseerd op de boeken van Harry Potter en spin-offs van grote hits als The Big Bang Theory en Game of Thrones.