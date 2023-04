Projectleider Veiligheidsregio: betwijfel of hongerstaking helpt

Het is maar de vraag of de twintig asielzoekers in een crisisnoodopvang in Purmerend met hun hongerstaking bereiken wat ze willen. De projectleider van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, André Siebeling, “betwijfelt” of ze hiermee het proces van de asielaanvraag versnellen. Met de hongerstaking willen de asielzoekers in de opvang op het bedrijventerrein Baanstee Noord aandacht vragen voor de langdurende procedure bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

“Er zitten mensen tussen die hier al negen maanden in een tent leven en nog niets van de IND gehoord hebben”, zegt Siebeling. “Dus ik snap hun gevoelens, maar ik ga er niet over en kan het ook niet versnellen. De instroom van asielzoekers in Nederland is enorm. Het is dan maar de vraag wanneer je aan de beurt bent. Dat is heel ingewikkeld. Maar ik betwijfel of het helpt om in hongerstaking te gaan.”

De projectleider zegt niet te kunnen voorkomen dat asielzoekers zoiets doen. “Demonstreren is een recht, maar wij willen wel benadrukken dat hier in totaal 450 mensen zitten en deze twintig dus niet de spreekbuis zijn. Er zitten hier allerlei verschillende bevolkingsgroepen en die reageren allemaal anders”, zegt hij. De veiligheidsregio gaat met de mensen in gesprek en biedt een luisterend oor. “We bemiddelen ook tussen bevolkingsgroepen om de rust op deze locatie zo veel mogelijk te behouden.”

Een van de asielzoekers die weigert te eten, is Mohammed Al Mousa (20) uit Syrië. Hij zegt door te gaan met de hongerstaking tot zijn asielprocedure in behandeling is genomen. “We wachten al heel lang en ik heb nog niets van de IND gehoord”, zegt hij. “Er zijn mensen die na ons kwamen en al wel geholpen zijn. We willen laten zien dat we oneerlijk behandeld worden.” Ook sinds de start van de hongerstaking is hij nog niet door de IND benaderd, zegt hij. Al Mousa is niet te spreken over de leefomstandigheden in de noodopvang. “Ik leef in een tent en als het regent en waait maakt het veel herrie. Dan kunnen we ’s nachts niet slapen. Ook is er veel lawaai op het terrein.”

Woensdagmiddag demonstreerden de twintig asielzoekers voor de derde dag op rij buiten de opvang. Ze hielden borden omhoog met teksten als “Onze familie is in gevaar”, “Behandel ons eerlijk en gelijk” en “IND, we willen jullie aandacht”.

De IND was niet direct bereikbaar voor commentaar.