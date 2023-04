Stichting denkt na over stappen tegen andere pornosites

Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) noemt het een “overwinning voor de rechten en privacy van slachtoffers” dat de rechtbank in Amsterdam de pornosite xhamster.com verboden heeft om amateurbeelden waarvoor geen toestemming is gegeven online te hebben staan. De stichting laat weten na te denken over vervolgstappen tegen andere pornosites die “zonder expliciete toestemming” beeldmateriaal publiceren of gepubliceerd hebben met “herkenbare personen die in de privĂ©sfeer seksuele handelingen verrichten”.

De pornosite xhamster.com moet binnen drie weken alle gepubliceerde filmpjes als daar niet door alle mensen in beeld toestemming voor is gegeven, offline halen. Dat geldt wereldwijd voor filmpjes waarin mensen die in Nederland wonen te zien zijn. Ook moeten filmpjes van mensen uit het buitenland die geen toestemming hebben gegeven, in Nederland ontoegankelijk worden gemaakt. Gebeurt dit niet, kan er een dwangsom die oploopt tot 30.000 euro per filmpje opgelegd worden. Eerder won EOKM al in een soortgelijke procedure tegen vagina.nl.

Arda Gerkens, directeur EOKM, laat weten blij te zijn met de uitspraak: “Ik ben blij dat de rechter opnieuw bevestigt dat dit soort amateurbeelden niet zomaar online geplaatst kunnen worden. Het op deze manier verspreiden van naaktbeelden moet gestopt worden en daar spelen alle pornosites een rol in.”

Advocaat Hanna van Til, die de stichting bijstond in het kort geding, zegt dat na dit vonnis xhamster en “ook andere exploitanten echt niet meer de andere kant op kunnen kijken”. De exploitant van de pornosite is gevestigd op Cyprus, maar moet zich volgens de advocaten van EOKM “gewoon aan de Nederlandse wet houden”.

De pornosite beraadt zich nog op een reactie op het vonnis.