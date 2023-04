Kind overleden door ongeval tussen motor en bakfiets in Alkmaar

Een kind is zaterdagmiddag overleden door een ongeval tussen een motor en een bakfiets op de Nicolaas Beetskade in Alkmaar. De motorrijder raakte lichtgewond en is nagekeken in het ziekenhuis.

De leeftijd van het kind heeft de politie niet bekendgemaakt. Het kind werd na het ongeval rond 12.00 uur in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten, aldus de politie.

Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht. De politie vraagt getuigen zich te melden.

De Nicolaas Beetskade ligt in het Bergerwegkwartier.