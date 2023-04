Kabinet heeft nog weken nodig voor klimaatplan, coalitie verdeeld

Het kabinet denkt “binnen enkele weken” met een langverwacht pakket aanvullende klimaatmaatregelen te kunnen komen. Dat zegt klimaatminister Rob Jetten in een debat met de Tweede Kamer. Net als bij de stikstofaanpak zijn de coalitiepartijen onderling verdeeld over de te nemen maatregelen.

In het coalitieakkoord staat dat de CO2-uitstoot in 2030 met minstens 55 procent moet zijn gedaald ten opzichte van 1990. Om er zeker van te zijn dat dit doel gehaald wordt, mikt het kabinet zelfs wat hoger, op circa 60 procent. Maar de tot dusver uitgewerkte klimaatmaatregelen, tellen op tot een afname van de uitstoot met hooguit 50 procent.

Er ligt een ambtelijk advies met tal van maatregelen die genomen kunnen worden om het klimaatdoel van het kabinet wél binnen bereik te brengen. Daarbij ligt de nadruk op normeren en beprijzen, door benzineauto’s te verbieden of hogere belastingen te heffen op bijvoorbeeld vlees of fossiele brandstoffen.

Met name de VVD is daar erg kritisch over. “Het lijkt soms alsof het klimaatbeleid pijn moet doen als doel op zich”, verzucht Kamerlid Silvio Erkens. Hij vreest dat door dit “burgertje pesten” het maatschappelijk draagvlak wordt weggeslagen en bedrijven het land worden uitgejaagd.

De grootste regeringspartij wil pas op de plaats maken. Wat Erkens betreft wordt eerst werk gemaakt van de uitwerking en uitvoering van al afgesproken beleid, voordat burgers en bedrijven nieuwe beperkingen en belastingen opgelegd krijgen.

Ook ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis zou een hogere energiebelasting “een wel erg lompe maatregel” vinden. Hij erkent dat gedragsverandering nodig is om de omslag naar een groene samenleving te maken. Maar voorlopig draait het volgens hem vooral “om isoleren, graven, boren, aanleggen, leidingen trekken, zwoegen, zweten en ploeteren.”

D66 daarentegen wil geen van de genoemde voorstellen uitsluiten. “Er zijn wat ons betreft geen taboes als het gaat om een leefbare planeet”, aldus Kamerlid Raoul Boucke. Hij erkent dat sommige maatregelen pijn zullen doen en hamert op het belang van “een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten”.

Het kabinet zal volgens Jetten een afgewogen keuze maken uit de “menukaart” die door ambtenaren is samengesteld. In de plannen zullen ook al eerder afgesproken maatregelen nader worden uitgewerkt, zodat het effect ervan kan worden meegenomen in de volgende doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving. Sommige ingrepen waren daar tot dusver nog niet concreet genoeg voor.