Koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar kroning Charles

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn op 6 mei aanwezig bij de kroning van de Britse koning Charles in Londen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekendgemaakt. Ook Camilla wordt die dag gekroond en draagt vanaf dan de titel koningin in plaats van koningin-gemalin.

Prinses Beatrix en prinses Amalia zijn vrijdagavond 5 mei aanwezig bij de receptie op Buckingham Palace, aldus de RVD.

Normaliter brengt een nieuw staatshoofd eigenlijk eerst een bezoek aan een langer zittend staatshoofd en zou Charles dus eerst naar Nederland komen, maar voor een kroning kan een uitzondering worden gemaakt.

Eerder werd al bekend dat de Deense koningin Margrethe de kroning laat schieten, omdat de 83-jarige herstellende is van een rugoperatie. Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary reizen wel naar Londen, net als de Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko.

Koning Charles en Camilla stappen op 6 mei in de ochtend bij Buckingham Palace in de Diamond Jubilee State Coach, de koets die werd gemaakt vanwege het 60-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth in 2012. De tocht leidt langs onder meer The Mall en Parliament Square naar Westminster Abbey, waar de ceremonie om 11.00 uur lokale tijd begint. Rondom de kroning worden verschillende festiviteiten georganiseerd. Zo vindt op 7 mei een speciaal concert plaats bij Windsor Castle.

De titel van Camilla was door de scheiding tussen Charles en prinses Diana een controversieel onderwerp. Camilla zou hebben gezegd dat ze geen koningin wilde worden, waarna het paleis als alternatief met de titel prinses-gemalin kwam. Koningin Elizabeth maakte vorig jaar duidelijk dat de vrouw van Charles, als het eenmaal zover zou zijn, koningin-gemalin zou worden. Na de kroning wordt Camilla dus koningin genoemd.