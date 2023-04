Slachtofferhulp hielp vorig jaar kwart meer zedenslachtoffers

Slachtofferhulp Nederland heeft vorig jaar ruim 10.000 slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld geholpen. Dat is 25 procent meer dan 2021, meldt de organisatie in haar jaarverslag met de titel Elk slachtoffer is uniek.

In januari vorig jaar kreeg Slachtofferhulp het druk na onthullingen over seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. De telefoon en chatbox stonden na de uitzending van BOOS roodgloeiend. Honderden slachtoffers klopten aan, niet alleen van The Voice of Holland maar ook andere zedenslachtoffers “die zich hierdoor gesterkt voelden om deze stap te zetten”, meldt het bestuur.

In 2022 verleende Slachtofferhulp in totaal 449.882 persoonlijke diensten aan slachtoffers. Bij mediagevoelige zaken stonden de adviseurs van de organisatie Namens de Familie 209 families bij. Online werden 628.266 mensen geïnformeerd en geadviseerd. Dat is een toename van ruim 21 procent ten opzichte van 2021.

“We hebben meer slachtoffers dan ooit kunnen ondersteunen. Dat komt door de ontwikkeling van nieuwe online diensten, als ook door de betere uitwisseling van gegevens met het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de politie. Een belangrijke doorbraak, waardoor we vanaf 2023 meer slachtoffers kunnen benaderen en helpen.”

Zaken waar Slachtofferhulp in het jaarverslag op terugblikt zijn de schietpartij in de McDonald’s in Zwolle, de dood van de 9-jarige Gino in Limburg en de dodelijke schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam. Op dezelfde dag kwamen in de Zuid-Hollandse gemeente ook nog twee vrouwen om het leven door een ongeluk met een scooter.

“Rond deze incidenten heb ik Slachtofferhulp Nederland zeer leren waarderen”, zegt voormalig burgemeester van Alblasserdam Jaap Paans in het jaarverslag. “Wij zijn zeer onder de indruk van hun werkwijze en aanpassingsvermogen. Er waren behoorlijk wat inwoners direct of indirect betrokken bij beide gebeurtenissen, dus we hadden veel hulp nodig. En dat kregen we ook.”