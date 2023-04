BN’ers moeten ‘maatschappelijk gesprek’ starten over MeToo

De BN’ers die regeringscommissaris seksueel wangedrag Mariëtte Hamer heeft benoemd tot ambassadeurs, moeten helpen gesprekken op gang te brengen voor een cultuurverandering. De presentatie van ambassadeurs als Karin Bloemen, Joshua Nolet en Hadewych Minis ziet Hamer als een eerste aanzet om een “olievlek, een soort beweging” op gang te brengen. “Zij moeten met mij gaan aanjagen.” De hoop is dat het ook binnenskamers een gesprek over seksueel overschrijdend gedrag op gang brengt.

Het aanjagen van dat gesprek kreeg Hamer mee als opdracht, “en dat kan ik nooit in mijn eentje”. Het is de bedoeling dat niet alleen vrouwen deze gesprekken aangaan, maar juist ook mannen. “We hebben ook echt erop gelet dat we mannelijke ambassadeurs hebben. En dat zijn mannen die zoals veel mannen op het ogenblik steeds meer aan het nadenken zijn over ‘wat doe ik nou eigenlijk zelf’ of ‘wat kan ik doen in de opvoeding van mijn kinderen’ of ‘hoe kan ik de groep voor wie ik optreed bijvoorbeeld beïnvloeden’.”

“Het is ontzettend belangrijk om de vaders en de opa’s bij dit gesprek te betrekken”, vervolgt Hamer. “Want het is te lang een verstopt onderwerp geweest. Een op de twee vrouwen en een op de vijf mannen heeft met fysiek grensoverschrijdend gedrag te maken. Het is juist belangrijk dat het niet een vrouwenprobleem blijft, maar dat we dit met de hele samenleving oplossen.”

Nu de eerste stap gezet is en er allerlei mensen uit de media betrokken zijn bij het verspreiden van deze boodschap, is het de bedoeling dat er ook naar andere sectoren gekeken gaat worden. “We gaan kijken naar de politie, we gaan in het bedrijfsleven kijken. Bijvoorbeeld de sector techniek, waar steeds meer vrouwen instromen.”

Wat Karin Bloemen vooral hoopt over te brengen is dat slachtoffers de schaamte en schuld moeten loslaten en erover moeten gaan praten. Bloemen spreekt uit ervaring, omdat ze jaren geleden via een boek haar verhaal deelde over het misbruik waar ze zelf mee te maken kreeg in haar jeugd. “Het is vrij evident dat ik mij sinds ik dat boek heb geschreven aan het onderwerp gecommitteerd heb en mij eindelijk niet meer schaam voor mijn jeugd.”

Die stap levert haar nog steeds veel reacties op. “Mensen die schrijven ‘ik herken het, ik heb het ook gehad, ik ben niet gehoord, ik ben weggestuurd, ik ben opgesloten, ik ben gek verklaard’. Het is bizar hoeveel mensen het is overkomen en natuurlijk hoeveel jonge mensen het nog overkomt”, zegt Bloemen.