CBR ziet niks in fietsrijbewijs, wel in cursus na aanschaf e-bike

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ziet niks in een rijbewijs voor fietsers die een elektrische fiets hebben en pleit voor een cursus voor gebruikers bij aanschaf van een e-bike. Dat zegt CBR-directeur Alexander Pechtold in reactie op de forse stijging van het aantal verkeersdoden vorig jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat het merendeel van de doden fietsende ouderen waren en vermoedt dat de stijging onder andere met de opkomst van de e-bike te maken heeft.

Het aantal fietsdoden steeg van 207 in 2021 naar 291 vorig jaar. Meer dan de helft was 75 jaar of ouder. Waar in 2018 nog geen zestig mensen op een e-bike verongelukten, waren dat er vorig jaar bijna honderd. Volgens CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen pakt een ongeval met een e-bike vaker dodelijk uit dan met een normale fiets.

Volgens Pechtold is er “heel weinig draagvlak” voor een fietsexamen, zei hij bij een bijeenkomst over de CBS-cijfers in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Verplichtend onderwijs of een cursus bij de aanschaf van een e-bike zou beter werken, meent Pechtold. “Wees je ervan bewust dat de e-bike gevaarlijk is. Verdiep je in de fiets en bereid je voor”, zegt Pechtold. Daar ligt volgens hem ook een belangrijke rol voor fietsverkopers. Ook moet er al op de basisschool aandacht zijn voor de e-bike, zegt de oud-fractievoorzitter van D66.

Het huidige rij-examen besteedt weliswaar “zijdelings” aandacht aan de e-bike, maar “dat is niet het vervoersmiddel dat we testen”, aldus de oud-minister van bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties over eventuele aanpassingen aan het examen nu de e-bike zoveel meer gebruikt wordt. “Veel belangrijker” vindt Pechtold dat rijscholen hun examenkandidaten wijzen op de snelheid van een e-bike. “Dat bij het afslaan op een fietspad een snellere fiets in aantocht kan komen, en dat niet elke fiets dezelfde snelheid heeft.”

Ook is Pechtold geen voorstander van een verplichte keuring van oudere e-bike-gebruikers. Automobilisten die 75 worden moeten opnieuw gekeurd worden om te mogen blijven rijden. Deze keuringen horen bij het rijbewijs, zegt Pechtold. “We moeten oppassen om alles via administratieve procedures af te dwingen.” Volgens Pechtold hebben weggebruikers ook een eigen verantwoordelijkheid. “Je kunt niet alles bij de overheid neerleggen.” Ook heeft het CBR al langer last van gebrek aan personeel.