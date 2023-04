Defensie koopt voor 1,5 miljard euro aan munitie

Defensie gaat voor 1,5 miljard euro aan munitie kopen, meldt staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) aan de Tweede Kamer. Hij laat ook onderzoeken of munitiecomplexen die eerder in aanmerking kwamen om te worden afgestoten, weer in gebruik kunnen worden genomen.

De munitie wordt tussen 2025 en 2031 geleverd. Omdat veel landen extra investeren in munitie is de vraag groot waardoor leveranties soms meer tijd in beslag nemen. Defensie koopt nu onder meer munitie voor geweren en mitrailleurs, artillerie- en mortiergranaten, raketten voor het Patriot-systeem en precisiebommen voor F-35 gevechtsvliegtuigen.

Een grotere voorraad vraagt ook om meer bunkers om het op te slaan. In 2013 besloot het ministerie een flink aantal munitiecomplexen af te stoten. Defensie gaat onderzoeken om een aantal daarvan weer in gebruik te nemen en gaat daarover met de regio’s waar ze staan in gesprek.