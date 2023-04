Songfestivalduo Mia en Dion met zangcoach aan de slag

Mia Nicolai en Dion Cooper bereiden zich momenteel met onder meer een zangcoach voor op hun optreden op het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Een woordvoerder van AVROTROS laat dinsdag weten dat het duo zich daarbij van alle ophef probeert af te sluiten en te focussen op wat komen gaat.

“Ze zijn heel hard aan het werk met het hele team”, zegt de woordvoerder van de omroep. Duncan Laurence, die meeschreef aan inzending Burning Daylight, is er “heel erg bij betrokken”. De woordvoerder laat verder weten dat het duo ook gedurende het hele traject door een coach wordt begeleid.

De Nederlandse songfestivalinzending ligt sinds vorige week onder een vergrootglas omdat het in respectievelijk Madrid en Amsterdam twee niet geheel vlekkeloze optredens verzorgde. Inmiddels springen verschillende prominenten ook voor hen in de bres. Zo sprak Douwe Bob maandag in het NOS Journaal het duo moed in.

AVROTROS liet maandag weten dat er regelmatig gesprekken zijn over de terugkeer van het Nationaal Songfestival dat in 2012 voor het laatst werd gehouden. Toen kozen jury en publiek ervoor om Joan Franka Nederland te laten vertegenwoordigen in Azerbeidzjan. Later bood zangeres Anouk zich aan en sinds die tijd wordt de Nederlandse inzending steeds achter gesloten deuren gekozen. Eigenlijk is er ieder jaar discussie, zei AVROTROS-directeur en lid van songfestivalselectiecommissie Eric van Stade tegen het ANP. “We proberen natuurlijk te kijken of we het nog steeds goed doen en of we daar niet af en toe verandering in moeten brengen. We hebben het er regelmatig over maar tot nu toe leek het ons verstandiger dat we doorgaan op de weg die we nu zijn ingeslagen.”

Nu er veel kritiek is op de optredens van Mia Nicolai en Dion Cooper zal ook na dit songfestival wel weer de discussie terugkeren of de Nederlandse inzending niet in het openbaar moet worden gekozen, aldus Van Stade, eerder. “En dan gaan we die discussie weer heel serieus met de betrokkenen voeren.”

Het 67e Eurovisie Songfestival is van 9 tot 13 mei in Liverpool. Nicolai en Cooper strijden 9 mei tijdens de eerste halve finale om een van de tien finaleplekken.