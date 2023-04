SWOV onderzoekt stijging aantal verkeersdoden

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gaat de toename van het aantal verkeersslachtoffers onderzoeken. “Het gaat in het algemeen niet goed met de verkeersveiligheid en het aantal fietsslachtoffers neemt al jaren toe, maar een verklaring voor de enorme stijging in de cijfers hebben we nog niet”, aldus een woordvoerder van SWOV.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn volgens de woordvoerder al maatregelen bekend, maar nog niet overal uitgevoerd. Hij noemt aanpassingen als verkeershandhaving, een veilige (fiets)infrastructuur en het dragen van een helm op de fiets. “Toch verklaart het ontbreken van deze maatregelen niet de grote toename van de verkeersdoden van het ene op het andere jaar.”

Desondanks pleit de stichting ervoor de reeds veiligheidsmaatregelen snel door te voeren. Volgens de woordvoerder vergt dit “beleidsinspanning, politieke wil en geld”.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte dinsdag bekend dat het aantal mensen dat in het verkeer is omgekomen vorig jaar met ruim een kwart is gestegen. Het ging in 2022 om 737 verkeersdoden, 155 meer dan in 2021.