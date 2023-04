Taakstraffen voor Feyenoordfans voor belediging en bedreiging

De politierechter in Dordrecht heeft dinsdag zeven Feyenoordhooligans straffen opgelegd tot honderd uur taakstraf voor onder meer het omhooghouden van spandoeken met beledigende en bedreigende teksten. Dat gebeurde mei vorig jaar in Tirana, de hoofdstad van Albanië, waar Feyenoord de (verloren) finale van de Conference League speelde tegen AS Roma. Twee mannen werden vrijgesproken bij gebrek aan bewijs.

Op de spandoeken stonden grove teksten aan het adres van burgemeester Ahmed Aboutaleb en de voorzitter van de lhbti-supportersvereniging Roze Kameraden. Ook werden Joden beledigd en de Hitlergroet gebracht. Beelden daarvan verschenen op social media, er werd aangifte gedaan.

Op een na alle verdachten waren dinsdag aanwezig in de rechtbank. Een aantal van hen erkende dat ze betrokken waren bij de beledigende spandoeken. Een 35-jarige man uit Schiedam gaf ruiterlijk toe dat hij dom was geweest. “Een hele domme actie, dat had ik niet moeten doen. Ik kan me voorstellen dat mensen gekwetst zijn.” Een 24-jarige man uit Uden vertelde de politierechter dat hij inderdaad te zien is op camerabeelden die gemaakt waren in Tirana. “Ik weet er niet meer zoveel van. Ik had erg veel gedronken en normaal drink ik niet.”

Ook zeiden een aantal verdachten dat ze vooraf niet wisten wat er op de spandoeken stond. “Ik zag pas de volgende dag wat erop stond”, zei een 36-jarige man uit Arnemuiden. Een verdachte uit Culemborg noemde de teksten op de spandoeken “niet echt beschaafd”.

De politierechter noemt het “ongeloofwaardig” dat de verdachten niet op de spandoeken zouden hebben gekeken en er pas later achterkwamen wat erop stond. “Het gaat om een geregisseerde actie. Er werden spandoeken opgehouden en groepsfoto’s gemaakt. De verdachten hadden zich vermomd. Er ging iets gebeuren wat niet door de beugel kon en dat wisten ze.”

Tegen alle negen mannen was een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf tot dertig dagen geëist. “Het gaat hier om walgelijke teksten waar de onverdraagzaamheid van afdruipt”, zei de officier van justitie. Er was ook een gebiedsverbod rond De Kuip geëist, het stadion van de voetbalclub. De rechter ging mee in dat verbod voor de duur van drie jaar.

Een zitting van donderdag tegen nog een verdachte gaat niet door. De 30-jarige man uit Voorburg die onder meer verdacht wordt van brandstichting werd vorige week ook aangehouden als verdachte van rellen tijdens de jaarwisseling in ‘s-Gravendeel.