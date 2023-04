Vakbond rechters en officieren eens met minister over nieuwe cao

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de rechterlijke macht. Daarin zijn afspraken gemaakt over een loonstijging en een incidentele vergoeding voor de werkdruk.

Rechterlijke ambtenaren gaan er met terugwerkende kracht 2,5 procent op vooruit per 1 juli 2022 en daarbovenop 75 euro bruto. Per 1 april 2023 komt daar 3 procent bij en per 1 januari 2024 1,5 procent. De incidentele compensatie voor werkdruk kan oplopen tot 4900 euro bruto.

Over een structurele compensatie voor overwerk is geen overeenstemming bereikt. Daarvoor wordt een verkenner aangesteld die een half jaar de tijd krijgt om met aanbevelingen te komen. De gemaakte afspraken gelden van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024. Op 8 mei stemt de ledenraad van de NVvR over het bereikte onderhandelingsresultaat, daarvoor worden de leden geraadpleegd.

De onderhandelingen tussen de NVvR en de minister werden eind vorig jaar nog opgeschort na zeven onderhandelingsronden. In maart werd besloten om af te zien van acties en de onderhandelingen weer te hervatten.