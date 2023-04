Vijlbrief: kabinet weet wat het Groningers wil bieden

Het kabinet heeft al ideeën over het inlossen van de ereschuld en steun aan Groningen in reactie op de parlementaire enquête over de gaswinning in dat gebied. Dat zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) voorafgaand aan een gesprek met Groningse bestuurders in het provinciehuis.

“Ik weet wel wat ze willen en ik weet ook wat wij willen bieden”, zegt Vijlbrief desgevraagd. De bewindsman voegt daar wel aan toe: “Het gaat niet om bieden, het is geen vismarkt. Het gaat om mensen.” Vijlbrief liet doorschemeren te vinden dat er niet altijd met genoeg eerbied over de kwestie wordt gesproken. Hij roept mensen op “om net zo waardig te blijven over dit onderwerp” als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Tom van der Lee vorige week was in debat met de Tweede kamer.

Het belangrijkste punt is volgens Vijlbrief dat mensen lijden door aardbevingen als gevolg van de gaswinning, waar heel Nederland juist van profiteerde. “Dat hebben we met elkaar gedaan en daar moeten we de goede oplossing voor vinden.” Daarbij is “schade en herstel het allereerste en allerbelangrijkste voor Groningen”, zegt de bewindsman. Verder wil het kabinet maatregelen nemen op sociaal gebied en om de mentale gezondheid van getroffenen te verbeteren. Tot slot is er het economisch perspectief van de regio, zegt Vijlbrief.

De bewindsman maakt zich geen zorgen over de gesprekken met de bestuurders. Zo zei de burgemeester van de stad Groningen Koen Schuiling vorige week weinig vertrouwen te hebben in een goede afhandeling door het kabinet. Inmiddels zijn er meer gesprekken geweest, en en is de kou deels uit de lucht. “Als je aan het praten bent met elkaar, heb je momenten dat het moeilijk gaat en dat het beter gaat.”