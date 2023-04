Chinees Automerk OMODA debuteert met Jeugd-gerichte OMODA 5 in Nederland

OMODA, een Chinees automerk, zal zijn nieuwste product, de OMODA 5, op de Nederlandse markt introduceren. Bij de ontwikkeling van het voertuig heeft OMODA in Nederland uitgebreid onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de voorkeuren van jonge mentaliteit van de lokale bevolking, met de nadruk op producten met modieuze en technologische kenmerken. Om tegemoet te komen aan de eisen van deze demografie, geeft het nieuwe model de ambitie van het merk aan om een echt internationaal voertuig voor de markt te lanceren.

OMODA 5

Het bedrijf deelde ook de oorsprong van zijn naam, die uit meer dan 600 voorgestelde namen wereldwijd werd gekozen. Geïnspireerd door de term ‘modern’, benadrukt de naam een eigentijdse en stijlvolle levensstijl, waarbij de esthetische aantrekkingskracht en geavanceerde technologie van het product laat zien. In het bijzonder staat de letter “O” voor verrassing, innovatie en energie, en het betekent ook het woord “zuurstof”, een essentieel element van ons leven. “MODA”, aan de andere kant, staat voor modetrends en weerspiegelt de waarden en ambities van een nieuwe generatie consumenten over de hele wereld die gepassioneerd zijn door individualiteit, stijl en geavanceerde technologie. Deze naamgevingskeuze laat zien dat OMODA’s streeft naar de begrip en betrokkenheid van diversiteit, jongeren en wereldwijd publiek door de verbeterde merksterkte.

5-sterren veiligheidsbeoordeling

De OMODA 5, als allereerste product van OMODA, is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van gebruikers in Nederland. Het uiterlijk ervan was ontworpen om te worden afgestemd op de esthetische voorkeuren van jongere demografische groepen op basis van het Art in Motion-ontwerpconcept. De OMODA 5 is ook uitgerust met de geavanceerde technologie en krachtige prestaties, waardoor hij zich onderscheidt van concurrenten in zijn klasse. De 5-sterren veiligheidsbeoordeling van het voertuig van E-NCAP betekent ook de toewijding van het bedrijf aan deze kwaliteit en veiligheid.

Modieuze ervaring

Naast de focus op stijl, trends en toekomstige technologie, is OMODA van plan een O-UNIVERSE-ecosysteem te ontwikkelen dat is afgestemd op Nederlandse gebruikers. Een gemeenschapsgevoel onder OMODA-liefhebbers wordt bevorderd door middel van initiatieven zoals O-fashion, O-LAB, O-CLUB en O-LIFE. O-fashion in het bijzonder, wil een beroep doen op de esthetische gevoeligheden van jonge consumenten door het creëren van geavanceerde, door technologie gefundeerde producten, zoals slimme outfits. Hierdoor krijgen gebruikers een meer avant-gardistische en modieuze ervaring.

Avatar

Na de lancering van de OMODA 5 is OMODA van plan om extra innovatieve modellen voor Nederlandse consumenten te introduceren, gericht op het verbeteren van de gebruikerservaring door het integreren van technologieën, zoals de Metaverse. In de toekomst wil OMODA zijn eigen gedigitaliseerde avatar ontwikkelen, die zijn producten vertegenwoordigt in een nieuw online formaat dat de virtuele en de fysieke omgevingen integreert, en zo een meeslepende ervaring biedt aan Nederlandse gebruikers.